مانشستر سيتي يحبط مخطط لايبزج ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدفين أمام ضيفه لايبزج الألماني إلى فوز مثير 3 /2 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز يانج بويز السويسري على ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي 2/ صفر.

وفي المباراة الأولى تقدم المهاجم البلجيكي الشاب لويس أوبيندا بهدفين للايبزج في الدقيقتين 13 و33 ولكن مانشستر سيتي انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف، كانت كافية لفوزه بصدارة المجموعة.

ورد القناص النرويجي الدولي إيرلينج هالاند بهدف لسيتي في الدقيقة 54 ثم سجل فيل فودين هدف التعادل في الدقيقة 70 وتكفل المهاجم الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز بتسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

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