الهلال السعودي يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على نافباخور نامانجان الأوزبكي

المصدر: د ب أ

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تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة والتي شهدت فوز ناساجي مازانداران الإيراني على ضيفه مومباي سيتي الهندي 2 / صفر.

وسجل مالكولم اوليفيرا وسالم الدوسري هدفي الهلال في الدقيقتين 68 و85.

وأنهى نافباخور المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيم يولدوشيف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، فوز ناساجي مازانداران الإيراني على ضيفه مومباي سيتي الهندي 2 / صفر.

وسجل هدفي ناساجي محمد رضا أزادي في الدقيقة 14 وهالينج نونجتدو، لاعب مومباي سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32.

وانفرد الهلال بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لنافباخور، و6 نقاط لناساجي مازانداران، في حين بقي رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.

ضمن الهلال الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16 لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام نافباخور.

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