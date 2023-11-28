مشجعون لنيوكاسل يتعرضون لهجوم في باريس قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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تعرض مشجعون لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم لهجوم بالعاصمة الفرنسية باريس قبل مباراة الفريق المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية، وفقا لمقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مثيري الشغب، ويعتقد أنهم من مشجعي باريس سان جيرمان، ألقوا بالطاولات والمقاعد عند مدخل حانة بباريس أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أيضا أنه وقعت هجمات قام بها مشجعون لباريس سان جيرمان كانوا يرتدون ملابس سوداء، ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن وقوع إصابات.

وشهدت كرة القدم الأوروبية موجة من العنف بين الجماهير في الأسابيع الأخيرة، وظهرت المشكلة بشكل كبير في فرنسا.

كذلك شهدت ألمانيا اشتباكات جماهيرية خارج الملاعب خلال مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) مطلع هذا الأسبوع.

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