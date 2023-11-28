الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يدشن رابطة الأندية الأفريقية يوم الخميس بالقاهرة

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء عن تنظيم حفل بعد غد الخميس في العاصمة المصرية القاهرة للإعلان عن إطلاق رابطة الأندية الأفريقية.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن العديد من المسؤولين ورؤساء الأندية في قارة أفريقيا سيتواجدون في القاهرة بعد غد الخميس لحضور الحفل، ومن بينهم الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الكاف.

وأضاف كاف أنه بعد الحفل سيتم عقد مؤتمر صحفي لرئيس الكاف يعلن فيه التفاصيل الخاصة بالرابطة.

وأوضح :"رابطة الأندية الأفريقية سيكون هدفها توحيد كل الأندية لتعزيز التعاون والابتكار."

وتابع :"الهدف من إنشاء الرابطة يصب نحو حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الأفريقية وزيادة العائدات التجارية للمسابقات ودعم الحكام وإيجاد رعاة جدد وتطوير المواهب والأكاديميات."

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