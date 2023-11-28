فرنسا تهزم مالي وتضرب موعداً مع ألمانيا في نهائي مونديال الناشئين

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حالياً في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره المالي 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأنهى منتخب مالي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه إبراهيم ديارا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تلقى منتخب مالي ضربة موجعة بطرد سوليماني سانوجو في الدقيقة 55.

واستغل المنتخب الفرنسي النقص العددي في صفوف مالي وسجل هدفين عن طريق إيفان تيتي في الدقيقة 56 وإسماعيل بونيب في الدقيقة 69.

ويلتقي المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية مع نظيره الألماني، الذي تغلب على المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

فيما يلتقي منتخب مالي مع نظيره الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الجمعة المقبل ، فيما تقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

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