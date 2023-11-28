فولهام يقتنص فوزاً مثيراً من وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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اقتنص فولهام فوزا مثيرا من ضيفه وولفرهامبتون 3 /2 مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم النيجيري أليكس إيوبي بهدف لفولهام في الدقيقة السابعة ثم رد البرازيلي ماثيوس كونيا بهدف التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 22.

وأضاف البرازيلي ويليان الهدف الثاني لفولهام من ضربة جزاء في الدقيقة 59 لكن الكوري الجنوبي هوانج هي تشان أدرك التعادل لوولفرهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 75.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة تحصل فولهام على ضربة جزاء جديدة، سجل منها ويليان الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون صاحب المركز الثاني عشر.



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