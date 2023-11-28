النصر السعودي يتأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بالتعادل مع بيروزي

المصدر: رويترز

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‭‭‭ ‬‬‬تأهل النصر السعودي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه بيروزي الإيراني الاثنين في مباراة شهدت استبدال البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة قبل أربعة أيام من مواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وعزز النصر صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة فيما رفع بيروزي رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الدحيل القطري الذي فاز على الاستقلال متذيل الترتيب.

وبدا رونالدو متألما بعد اصطدام قوي بالحارس علي رضا بیرانوند مطلع الشوط الثاني، ورغم استكماله المباراة بشكل طبيعي فإنه أشار لمدربه للتغيير في الدقيقة 77 ليتم استبداله بمحمد مران.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر في بداية المباراة بعد تدخل من مدافع بيروزي على رونالدو، لكن النجم البرتغالي طلب من الحكم عدم احتسابها قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد ويلغي قراره.

ولعب النصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد علي لاجامي مدافع الفريق بعد تدخل قوي في وسط الملعب على ميلاد سارلاك.

واضطر المدرب لويس كاسترو لإجراء تغيير مبكر بعد الطرد بإشراك المدافع محمد آل فتيل بدلا من سامي النجعي.

وبدا الفريق الإيراني أكثر سيطرة عقب الطرد، وسدد مهدي ترابي كرة قوية من الجهة اليسرى لكن نواف العقيدي تصدى لها بثبات، تبعها تسديدة قوية أخرى من شهاب زاهدي في الدقيقة 26 مرت قريبة للغاية من مرمى النصر.

وألغى الحكم هدفا للضيوف في الدقيقة 52 بسبب التسلل على شهاب زاهدي الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك.

وكان رونالدو قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 56 بعد فرصة بدأت من عبد الرحمن غريب الذي مرر إلى أوتافيو ليتركها الأخير بطريقة رائعة لمواطنه الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للضيوف.

وقال سلطان الغنام لاعب النصر بعد المباراة "سعداء بالتأهل للدور التالي، كانت مباراة صعبة بسبب الطرد المبكر، لكننا استحوذنا على الكرة وحققنا الأهم وهو التأهل.

"نحن فريق كبير اعتدنا على اللعب تحت الضغط".

وعن وصول الفريق إلى 20 مباراة دون خسارة في جميع المسابقات قال "سنحاول الاستمرار في هذه السلسلة، إنه أمر صعب لكننا قادرون على ذلك".

ويختتم النصر مباريات دور المجموعات خارج ملعبه بمواجهة الاستقلال من طاجيكستان بينما يستضيف بيروزي نظيره الدحيل.

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