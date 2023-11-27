لن تقام المباراة ضمن فترة التوقف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. منتخب أمريكا يلاقي نظيره السلوفيني وديا في يناير

المصدر: د ب أ

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يخوض المنتخب الأمريكي مواجهة ودية أمام سلوفينيا يوم 20 يناير المقبل في سان أنطونيو.ولن تقام المباراة ضمن فترة التوقف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مما يعني أن أغلب اللاعبين المحترفين في أوروبا لن يشاركوا في المباراة.

ويلتقي منتخب أمريكا مع نظيره الجامايكي يوم 21 مارس المقبل في ارلينجتون بتكساس، في المربع الذهبي لكأس أمم الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي المكسيك أو بنما في المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث.

وتستعد أمريكا لاستضافة بطولة كوبا أمريكا (كأس أمم أمريكا الجنوبية) خلال الفترة من 19 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

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