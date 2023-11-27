توتنهام يتلقى الهزيمة الثالثة توالياً وأستون فيلا يتقدم للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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تلقى توتنهام هوتسبير الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام أستون فيلا في مباراة ممتعة ومليئة بالفرص الأحد.

وتفوق فيلا على توتنهام في الترتيب ليتقدم للمركز الرابع بفضل فوزه الأول خارج ملعبه منذ أكثر من شهرين بقليل لكن ذلك لم يكن ممكنا في الشوط الأول الذي كانت الغلبة فيه لصالح صاحب الأرض.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مستحق عن طريق تسديدة من جيوفاني لو سيلسو بدلت اتجاهها في الدقيقة 22 وكان من الممكن أن يعزز توتنهام النتيجة بسهولة قبل أن يدرك باو توريس التعادل بضربة رأس قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

واستمرت فرص الفريقين بعد الاستراحة، لكن فيلا اقتنص الفوز بهدف رائع من أولي واتكينز بعد مرور نحو ساعة من البداية بعد تمريرة رائعة من يوري تيليمانس.

وتصدى إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا بشكل رائع لفرصتين وأطلق بن ديفيز ضربة رأس أعلى العارضة من فرصة ذهبية وسدد بيدرو بورو في القائم لصاحب الأرض، الذي غاب عنه الحظ، وتعرض أيضا لضربة إضافية بإصابة أخرى بعد خروج رودريجو بنتانكور من الملعب في الشوط الأول.

ويملك فيلا المتألق بقيادة المدرب أوناي إيمري 28 نقطة من 13 مباراة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن ليفربول صاحب المركز الثالث ونقطتين عن أرسنال المتصدر.

أما توتنهام، الذي لم يخسر في أول عشر مباريات بالدوري تحت قيادة مدربه الجديد آنجي بوستيكوجلو حتى الهزيمة المثيرة 4-1 على ملعبه أمام تشيلسي، فيسير من تعثر إلى آخر.

وتراجع الفريق للمركز الخامس برصيد 26 نقطة وسيلتقي مع مانشستر سيتي حامل اللقب خارج أرضه الأسبوع المقبل.

وأصبح توتنهام المبتلى بالإصابات أول فريق منذ ليستر سيتي في 2014 يخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الممتاز رغم تقدمه 1-صفر، حيث كان متقدما أيضا على تشيلسي وولفرهامبتون واندرارز.

وقال بوستيكوجلو "نتيجة صعبة لكن لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بأداء اللاعبين. أنا حقا فخور بهم، أعتقد أننا قدمنا بعض الأداء الرائع وفي يوم آخر كنا سنفوز بأريحية.

"لا يوجد إحباط. لقد قدمنا أداء جيدا وكمدرب هذا كل ما يمكن أن تطلبه من اللاعبين".

وكاد أن يتقدم فريق بوستيكوجلو بعد ثلاث دقائق من البداية عندما أطلق ديان كولوسيفسكي تسديدة في القائم.

وبعدها أرسل سون هيونج-مين تسديدة في المرمى المفتوح أمامه، حيث واصل توتنهام اختراق دفاع فيلا رغم أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأثمر ضغط توتنهام أخيرا، حيث وصلت الكرة إلى لو سيلسو الذي أطلق تسديدة بقدمه اليسرى من عند حافة منطقة الجزاء بدلت اتجاهها وسكنت شباك مارتينيز.

وأعتقد فيلا أنه أدرك التعادل تقريبا على الفور عندما هز واتكينز الشباك عبر تسديدة من مدى قريب لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف، واحد بين عدة أهداف ملغية في المباراة بداعي التسلل.

وبدأت متاعب توتنهام عندما غادر بنتانكور الملعب وذلك بعد عودة الدولي القادم من أوروجواي للملاعب مؤخرا عقب تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، لكن هذه المرة كانت مشكلته في الكاحل.

ثم في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول قابل توريس تمريرة عرضية من دوجلاس لويز بضربة رأس قوية تجاوزت جوليلمو فيكاريو حارس توتنهام.

وهدد فيلا مرمى أصحاب الأرض كثيرا بعد الاستراحة وتقدم عندما أرسل تيليمانس تمريرة إلى واتكينز الذي أرسل تسديدة رائعة تجاوزت فيكاريو ليحرز هدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

وقال إيمري، الذي جدد شباب فيلا خلال ما يزيد قليلا عن عام واحد على رأس الإدارة الفنية للفريق، للصحفيين "ثلاث نقاط، لقد كانت مباراة مذهلة. الفريقان مختلفان خططيا. كانت مباراة صعبة حقا. لقد استمتعت بالمباراة لكنني فقدت كل طاقتي!".

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