في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.. أيندهوفن يفوز على تفينتي أنشخيده ويعزز صدارته للدوري الهولندي

المصدر: د ب أ

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عزز فريق أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه تفينتي أنشخيده 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز هيرينفين على فورتونا سيتارد 3 / صفر، وفينورد على إكسيلسيور 4 / 2، وأياكس على فيتيسه أرنهايم 5 / صفر وفالفيك على زفوله 2 / 1.

وسجل أهداف أيندهوفن جوي فيرمان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وروبن بروبير، لاعب تفينتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 وجوهان باكايوكو في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة طرد ميس هيلجيرز لاعب تفينتي في الدقيقة 26.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تفينتي أنشخيدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز هيرينفين على فورتونا سيتارد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها توم هاي (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و62، وإيون نيكوليسكو في الدقيقة 89.

ورفع هيرينفين رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فورتونا سيتارد عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق فينورد على مضيفه إكسيلسيور 4 / 2.

وتقمص سانتياجو خيمينز دور البطولة لفريق فينورد بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السادسة و61 و82، فيما سجل الهدف الرابع كونتين تيمبير في الدقيقة 66.

في المقابل سجل هدفي إكسيلسيور تروي باروت ولازاروس لامبرو في الدقيقتين 17 و73.

ورفع فينورد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إكسيلسيور عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، فاز أياكس على فيتيسه أرنهايم 5 / صفر.

وسجل أهداف أياكس جوريل هاتو في الدقيقة الثالثة، وكريستيان هلينسون في الدقيقة 13، ودومينيك أوروز، لاعب فيتيسه، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 50 ، وتشوبا أكبوم في الدقيقة 58 وكينيت تايلور في الدقيقة 67.

ورفع أياكس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد فيتيسه عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز فالفيك على زفوله 2 / 1.

وسجل هدفي فالفيك فيليب ستيفانوفيتش في الدقيقة 14 وكريس لوكسيا في الدقيقة 50 ، فيما سجل هدف زفوله ديفي فان دي بيرج في الدقيقة 30.

ورفع فالفيك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد زفوله عند 14 نقطة في المركز العاشر.

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