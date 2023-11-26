مدرب لاتسيو يشكك في استمراره مع الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة

المصدر: رويترز

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شكك ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو في مستقبله مع النادي بعد الهزيمة المفاجئة 2-1 أمام سالرنيتانا متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي، وهي الهزيمة السادسة للفريق في الدوري هذا الموسم.

ويحتل لاتسيو، الذي تقدم بهدف من ركلة جزاء نفذها تشيرو إيموبيلي في الشوط الأول قبل أن تهتز شباكه مرتين في الشوط الثاني، المركز العاشر في الدوري برصيد 17 نقطة وهي أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ موسم 2013-2014.

وألقى ساري باللوم على سلوك اللاعبين وعقليتهم، وقال إنه إذا شعر أن إدارته للفريق كانت جزءا من المشكلة فهو على استعداد للرحيل.

وقال ساري للصحفيين بعد المباراة "يجب القيام بشيء ما لكسر هذا الجمود.

"فقد الفريق الشخصية والمبادرة. بعد تسجيلنا لهدف في الشوط الأول، عدنا للخلف على أمل الحفاظ على النتيجة وذلك لمدة 50 دقيقة. هذه ليست خصائصنا كفريق".

وأضاف "إذا قمت خلال الأيام القليلة المقبلة بتقييم الأمر ووجدت أن الخطأ يرجع لي، سأكون أول من يتخذ قرار الانسحاب من خلال التحدث إلى الرئيس (رئيس النادي)".

ورغم بدايته السيئة في الدوري الإيطالي، يحتل لاتسيو المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر ومتقدما بمثلها على فينوورد صاحب المركز الثالث.

ويستضيف لاتسيو منافسه سيلتيك صاحب المركز الأخير يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف ساري "أنا قلق من عقلية الفريق الذي يكافح من أجل العثور على نفسه مرة أخرى.

"في بعض الأحيان يمكن لدوري أبطال أوروبا أن يشكل المعجزات المطلوبة ونأمل أن يظهر (الفريق) بعقلية مختلفة".

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