بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .. بوكيتينو يدعو لدور أكبر للمدربين في صياغة لوائح التحكيم

المصدر: رويترز

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قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إن مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يشاركوا بشكل أكبر في صياغة لوائح التحكيم بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل هذا الموسم خاصة فيما يتعلق بنظام حكم الفيديو المساعد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ألحق تشيلسي الهزيمة بتوتنهام هوتسبير 4-1 في مباراة فوضوية ومثيرة للجدل لينهي بدايته الخالية من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

وشهدت قمة لندن عدم احتساب خمسة أهداف وعددا لا يحصى من مراجعات نظام حكم الفيديو المساعد واحتساب 21 دقيقة وقتا بدلا من الضائع علاوة على متاعب ومشكلات على أرض الملعب.

وقال المدرب الأرجنتيني، الذي كان من أشد منتقدي حكم الفيديو المساعد، إن النظام كان فعالا وإن جميع القرارات كانت عادلة.

لكن بوكيتينو غضب بعد احتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي متصدر الدوري خلال مباراته مع تشيلسي في لندن والتي انتهت بالتعادل 4-4 قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال بوكيتينو قبل حلول تشيلسي ضيفا على نيوكاسل يونايتد "نحن جميعا نكن كامل الاحترام للحكام، ونتفهم تماما أن مهمتهم صعبة بالفعل.

"لكن المشكلة هي أنك تشعر بالإحباط أحيانا أثناء المباراة بسبب نظام حكم الفيديو المساعد. حكم المباراة ليس مسؤولا في بعض الأحيان. المشكلة تكمن في عدم إمكانية الشكوى إلى نظام حكم الفيديو المساعد".

وقال المدرب المخضرم إنه سيحاول السيطرة على انفعالاته مستقبلا بعد اقتحامه أرض الملعب لمواجهة الحكم أنتوني تيلور بعد التعادل في ستامفورد بريدج.

وأضاف بوكيتينو "أعتقد أننا نشعر بالإحباط في بعض الأحيان. أعتقد أن المدربين بحاجة إلى المشاركة بشكل أكبر في القرارات والعمل معا خلال الموسم".

وتابع قائلا "ليس (مثاليا) أن تأتي قبل أسبوع من بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وتقول: حسنا، هذه هي اللوائح الجديدة. ما رأيك؟ لا شيء، لأنك اتخذت القرار بالفعل".

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