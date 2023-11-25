جنوب أفريقيا تنسحب من سباق استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027

المصدر: رويترز

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أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، سحب ملف الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بواحد من أربعة عروض أكد الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تلقيها لاستضافة البطولة.

وقال البلد الأفريقي إنه يحول تركيزه إلى تنظيم النسخة التالية في 2031.

وقالت ليديا مونيباو الرئيسة التنفيذية لاتحاد الكرة في جنوب أفريقيا على موقعه على الإنترنت: "شعرنا بأن من الأفضل التقدم بملف مجهز بصورة أفضل لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 والحرص على تقديم أفضل ما في جعبتنا بدلاً من تقديم عرض متسرع".

وتتنافس على استضافة المسابقة البرازيل منفردة وبلجيكا وألمانيا وهولندا في ملف مشترك والمكسيك وأمريكا في ملف مشترك آخر.

ومن المقرر أن يتخذ الفيفا قراره في المؤتمر الذي يقيمه في 17 مايو 2024.

ونظمت أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم للسيدات 2023 التي فازت بها إسبانيا.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للرجال في أمريكا والمكسيك وكندا في 2026.

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