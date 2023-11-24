بعد دخوله في جدال مع ميسي في قمة الأرجنتين والبرازيل.. رودريجو يوضح كيف تعرض لإهانات عنصرية

المصدر: رويترز

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قال المهاجم البرازيلي الدولي رودريجو إنه تلقى رسائل تتضمن إهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دخوله في جدال مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قبل مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم الثلاثاء الماضي.

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو بفوز الأرجنتين 1-صفر ما يعني الهزيمة الثالثة على التوالي للبرازيل بطلة العالم خمس مرات.

وشهدت المباراة اشتباكات بين الشرطة والجمهور الزائر ما تسبب في تأخيرها نصف ساعة.

وشوهد ميسي الذي وصف الشرطة المحلية بالوحشية بينما كان يتبادل الحديث مع قائد البرازيل ماركينيوس ويتجادل في حوار ساخن مع رودريجو الذي قال إنه تلقى رسائل مسيئة تتضمن صورا للقردة والموز.

وكتب رودريجو في حسابه عبر إنستجرام "العنصريون دائما حاضرون. حساباتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بالإهانات ."

وأضاف رودريجو "سيطلق العنصريون العنان لتصرفاتهم الاجرامية إن لم نفعل ما يريدونه وإن لم نتصرف بالطريقة التي يرونها صحيحة وإذا ارتدينا شيئا لا يعجبهم وإن لم نخفض رؤوسنا عندما يهاجموننا وإذا دخلنا مناطق يعتقدون أنها حكرا عليهم.

"لكن لسوء حظهم فإننا لن نتوقف."

وعبر المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي غاب عن مواجهة الأرجنتين للإصابة عن دعمه لزميله رودريجو عندما كتب عبر منصتي إنستجرام واكس (تويتر سابقا) "لن نتوقف."

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