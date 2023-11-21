المنتخب الألماني يتغلب على نظيره الأمريكي ليلتقي إسبانيا في دور الثمانية بمونديال الناشئين

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب الألماني إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره الأمريكي 3 / 2 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

ويدين المنتخب الألماني بفضل كبير في الفوز للاعبه بلال يالسينكايا، لاعب هامبورج، الذي شارك في الدقيقة 86 وحسم المباراة بهدف الفوز 3 / 2 في الدقيقة 87 .

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل بهدف للاعب تشالزر هيرمان في الدقيقة 14 ثم تعادل المنتخب الأمريكي بهدف سجله طه هابرون في الدقيقة 24 ، قبل أن يتقدم المنتخب الألماني مجددا بهدف سجله ماكس مورستيد في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني، تعادل المنتخب الأمريكي بهدف للاعب دافيد فاسكيز في الدقيقة 80 قبل أن يسجل يالسينكايا هدف الفوز لألمانيا بل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ويلتقي المنتخب الألماني في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل نظيره الإسباني الذي تأهل بالفوز على نظيره الياباني 2 / 1 أمس الاثنين.

ولم يسبق لألمانيا التتوج بمونديال الناشئين وقد خسرت أمام نيجيريا في نهائي النسخة الأولى من البطولة عام 1985 كما أحرزت المركز الثالث في كل من نسختي 2007 و2011 .

وتأهل منتخب مالي أيضا إلى دور الثمانية بالفوز على نظيره المكسيكي 5 / صفر في مباراة أخرى جرت اليوم ضمن دور الستة عشر.

وسجل محمود باري ثلاثية (هاتريك) للمنتخب المالي في الدقائق التاسعة و13 و50 بينما سجل الهدفين الأخرين للفريق، إبراهيم ديارا وإبراهيم كاناتي في الدقيقتين 15 و37، وجاء هدف كاناتي من ضربة جزاء.

وتختتم النسخة الحالية من مونديال الناشئين في الثاني من ديسمبر المقبل.

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