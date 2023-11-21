ساهم في فوز فرنسا 14-صفر على جبل طارق ..إيمري يغيب عن الملاعب حتى نهاية 2023

المصدر: رويترز

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قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعب الوسط وارن زاير-إيمري سيغيب عن الملاعب حتى نهاية 2023 بعد إصابته في الكاحل خلال ظهوره الأول مع منتخب فرنسا في الفوز 14-صفر على جبل طارق يوم السبت الماضي.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 17 عاما، والذي أصبح أصغر لاعب دولي فرنسي منذ عام 1914 وأيضا أصغر لاعب يسجل لفرنسا منذ ذلك التاريخ في تصفيات بطولة أوروبا 2024، في كاحله بواسطة أحد مدافعي جبل طارق أثناء تسجيل هدفه في الدقيقة 16 ليغادر الملعب بعدها.

وقال باريس سان جيرمان في بيان "يعاني وارن زاير-إيمري من التواء متوسط ​​في كاحله الأيمن وسيخضع للعلاج حتى العطلة الشتوية".

وسيغيب زاير-إيمري عن مباراة فرنسا الأخيرة في التصفيات الأوروبية أمام اليونان في وقت لاحق اليوم.

كما أنه لن يكون متاحا لمباريات باريس سان جيرمان الخمس المقبلة في الدوري المحلي وآخر مباراتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

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