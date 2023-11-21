فينيسيوس جونيور يُطلق حملة لمكافحة العنصرية في البرازيل

المصدر: رويترز

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كثف المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مواجهته للعنصرية أمس الاثنين بإطلاق حملة تحت شعار "العنصرية، لا تتظاهر بأنك لا تراها" على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة يوم التوعية بالسود.

وحصل لاعب ريال مدريد، الذي تعرض لإساءات عنصرية بانتظام في مباريات لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، على جائزة سقراط الشهر الماضي لإنشائه مؤسسة تبني المدارس في البرازيل في المناطق الفقيرة والاستثمار في التعليم.

وبالإضافة للحملة، فقد أطلق أيضا من خلال مؤسسته "دليل التعليم لمكافحة العنصرية"، والذي يهدف إلى مساعدة المدارس على جعل البيئة التعليمية أكثر شمولا وتجنب الصور النمطية التي تعزز التحيز.

ودعا الجناح البالغ عمره 23 عاما، والذي سيرأس لجنة خاصة لمكافحة العنصرية بالاتحاد الدولي (الفيفا)، إلى فرض عقوبات أشد على السلوك التمييزي في كرة القدم، مما دفع حكومة ولاية ريو دي جانيرو إلى إطلاق قانون باسمه سيؤدي إلى إيقاف الأحداث الرياضية أو تعليقها بسبب التصرف العنصري.

وبدأ فينيسيوس جونيور العلاج في إسبانيا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية والأوتار تعرض لها خلال هزيمة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 الأسبوع الماضي، مما أدى إلى استبعاده من مباراة اليوم ضد الأرجنتين في استاد ماراكانا الشهير.

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