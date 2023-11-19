ناجلسمان : تغيير طريقة اللعب ليست السبب في خسارة ألمانيا أمام تركيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرى جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا أن أسلوب اللعب غير المعتاد وغير المألوف الذي ينتهجه مع الماكينات ليس السببب وراء تلقيه الخسارة الأولى في منصب المدير الفني.

وسقط منتخب ألمانيا 2 /3 أمام نظيره التركي في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء السبت على الاستاد الأولمبي في برلين.

وقال ناجلسمان "الناحية الفنية تأتي في المرتبة الثانية، دائما العاطفة تأتي أولا . إذا كنت جاهزًا بنسبة 100%، فمن الممكن أن تكون أسوأ بكثير من الناحية التكتيكية... إذا لم تكن المشاعر على هذا النحو، فيجب أن تكون ذكيًا من الناحية التكتيكية حتى تظل المباراة إيجابية".

ولجأ ناجلسمان لتغيير مراكز لاعبيه، حيث دفع على سبيل المثال بكاي هافيرتز في مركز الظهير الأيسر ، لكنه أثنى كثيرا على مهاجم ارسنال الإنجليزي.

وأكد ناجلسمان أن مشاركة هافيرتز في خط الدفاع ليس السبب وراء الهزيمة "لم يكن اللاعبون بنفس القناعة والإرادة مقارنة بلاعبي الفريق المنافس".

وختم ناجلسمان حديثه بالقول "قد نتشح بالسواد ونرى كل شيء بشكل سيء، قد نفعل ذلك ، لكننا لن نتقدم أبدا كدولة كروية، أنا لا أرى كل الأمور بشكل سلبي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز