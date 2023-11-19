جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا لن يتهاون مع جاهزية اللاعبين في بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إنه سيتعين على لاعبي الفريق الراغبين في المشاركة ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا أن يكونوا في قمة الجاهزية واللياقة البدنية بعد تقليص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) التشكيلة المسموح بها إلى 23 لاعبا.

وارتفع عدد اللاعبين في الفرق من 23 إلى 26 في نسخة بطولة أوروبا السابقة لتخفيف المخاطر على الفرق التي تواجه نقصا في اللاعبين المتاحين لمباريات معينة بسبب حالات الإصابة المحتملة بفيروس كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحي.

وفي بطولة أوروبا 2021، انضم هاري ماجواير وجوردان هندرسون إلى تشكيلة إنجلترا خلال فترة تعافيهما من الإصابات. وفي كأس العالم العام الماضية انضم كايل ووكر وجيمس ماديسون وكالفن فيليبس رغم معاناتهم من مشكلات مماثلة.

وقال ساوثجيت للصحفيين قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات أوروبا 2024 "بإمكاننا القيام برهانات أقل بكثير مما قمنا به في البطولتين الأخيرتين حين كان العدد 26 لاعبا".

وأضاف "حجم الفريق يجعل التفكير مختلفا لأنه كان لديك مساحة للتصرف في البطولتين الأخيرتين لضم لاعبين لن يكونوا جاهزين للعب في أول مباراتين مثلا.

""هذه المرة سيكون الإعداد البدني للاعبين مهما حقا."

وتتصدر إنجلترا، التي تأهلت بالفعل لنهائيات بطولة أوروبا 2024، المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة جمعتها من سبع مباريات. وستواجه مقدونيا الشمالية في سكوبيا غدا الاثنين.



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