الأسترالي ديوك يتوقع مباراة "مشحونة بالعواطف" أمام فلسطين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع ميتشل ديوك مهاجم أستراليا أن يشكل منتخب فلسطين المتحمس للغاية عقبة كبيرة أمام سعي فريقه لتحقيق انتصارين متتاليين في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 عندما يلتقي المنتخبان الثلاثاء المقبل في الكويت.

وستقام المباراة، التي كان من المفترض أن يستضيفها المنتخب الفلسطيني، في استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة.

ويتطلع الفريق الفلسطيني بقيادة المدرب مكرم دبوب إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل في المباراة الافتتاحية أمام لبنان يوم الخميس الماضي.

وقال ديوك "ستكون مباراة مشحونة بالعواطف - سيكونون في قمة الاستعداد لها".

وأحرز ديوك هدفين في فوز أستراليا على بنجلاديش 7-صفر في ملبورن في المباراة الأولى للمنتخب بالجولة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية.

وأضاف المهاجم الأسترالي "ستكون التحديات كبيرة. ستكون مباراة صعبة بدنيا وسيكون الضغط فيها كبيرا. يتعين علينا الاستعداد لها ذهنيا وبدنيا، وأعلم أننا سنفعل ذلك".

وأشار ديوك إلى ضرورة عدم "الانشغال بأي شيء والحفاظ على الهدوء والتماسك في وجه أي محاولة للتشتيت وأن ينصب التركيز على المهمة الحالية" للفريق.

وغادر فريق المدرب جراهام أرنولد ملبورن متوجها إلى الكويت اليوم السبت. ويستعد لمواجهة جمهور منحاز رغم إقامة المباراة على أرض محايدة في ظل توقع حضور العديد من المغتربين الفلسطينيين لدعم فريقهم.

وقال قلب الدفاع هاري سوتار إنه وزملاءه سيركزون فقط على المباراة رغم ما يحدث في إسرائيل وغزة.

وأضاف لاعب ليستر سيتي الإنجليزي "نعرف ما يحدث، إنه أمر مروع للطرفين.

"لن أقف هنا وأقدم وجهة نظر سياسية. كل ما يمكنني قوله هو أننا سنركز فقط على المباراة ولا شيء آخر... نعلم أنهم سيكونون في قمة الاستعداد لها وسيلعبون من أجل ما هو أكبر من مجرد كرة القدم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز