بعد تألقه في صفوف ريال مدريد الإسباني.. لاعب الوسط الإنجليزي بيلينجهام يفوز بجائزة الفتي الذهبي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج جود بيلينجهام لاعب وسط المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم بجائزة الفتي الذهبي بعد تألقه في بداية مسيرته في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وفي السباق على الجائزة الي تمنح تكريما لإنجازات اللاعبين الشبان تحت 21 عاما تفوق بيلينجهام (20 عاما) على جناح بايرن ميونيخ جمال موسيالا وعلى تشافي سيمونز لاعب رازن بال شبورت لايبزيج.

وحاليا بيلينجهام هو هداف الدوري الإسباني الأول برصيد عشرة أهداف في 11 مباراة كما أحرز ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات شارك فيها في دوري أبطال أوروبا بعد انضمامه إلى النادي الملكي في العاصمة الإسبانية قادما من بروسيا دورتموند الألماني في يونيو حزيران الماضي مقابل مبلغ مبدئي قدرته وسائل الإعلام بنحو 103 ملايين يورو (112 مليون دولار).

وقال بيلينجهام بعد التكريم "أود توجيه الشكر إلى لكل شخص لعب دورا في مسيرتي حتى الآن في برمنجهام ودورتموند وفي مدريد الآن. لم يكن هذا ليتحقق بدون هؤلاء.

"وأخيرا وقبل كل شيء أشكر أسرتي التي قدمت لي الدعم والتشجيع والحب في كل يوم حتى يتسنى لي القتال والاستمرار.

"الآن حصلت على هذه الجائزة المرموقة وأود المضي قدما وأود الاستمرار في الوصول لأفاق جديدة في مسيرتي وأتمنى الحصول على العديد من الجوائز في المستقبل."

وحصلت المهاجمة الكولومبية ليندا كايسيدو (18 عاما) لاعبة ريال مدريد على جائزة الفتاة الذهبية.

ومنحت جائزة الفتي الذهبي في الماضي للاعبين مثل وين روني وليونيل ميسي ورحيم سترلينج وكيليان مبابي وإرلينج هالاند وثنائي برشلونة بيدري وجابي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز