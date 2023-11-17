البرازيل تفوز على إنجلترا وإيران تصعد لدور الستة عشر بمونديال الناشئين

المصدر: د ب أ

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فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الإنجليزي 2 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بكأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) المقامة حاليا في إندونيسيا.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر بفارق الأهداف، ليتأهلا معا إلى دور الستة عشر.

وتقدم المنتخب البرازيلي عن طريق كاوا إلياس في الدقيقة 43، فيما أضاف دا ماتا الهدف الثاني في الدقيقة 53، وسجل ندالا الهدف الوحيد للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى، نجح المنتخب الإيراني في حجز بطاقة العبور لدور الستة عشر من خلال احتلال المركز الثالث، بعد فوزه على كاليدونيا الجديدة 5 / صفر.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثالث، ويتأهل كواحد من أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات، بفارق الأهداف خلف إنجلترا والبرازيل، فيما تذيل منتخب كاليدونيا الجديدة الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في المباريات الثلاث.

وتقدم منتخب إيران عن طريق أمير محمد رازينيا في الدقيقة 17، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يسجل رضا غانديبور الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد عسكري الهدف الرابع لإيران، فيما اختتم كاسرا طاهري الخماسية بعد ذلك بثلاث دقائق.

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