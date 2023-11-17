ألكسندرأرنولد لاعب ليفربول يتألق في مركز خط الوسط خلال مباراتي منتخب إنجلتر لضمان المشاركة ببطولة أوروبا 2024

المصدر: رويترز

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يأمل ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول أن يتألق في مركز خط الوسط خلال مباراتي منتخب إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم أمام مالطا ومقدونيا الشمالية في ظل سعيه لضمان مكان في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت للبطولة التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل.

عانى ألكسندر-أرنولد سابقا من أجل الاحتفاظ بمكان أساسي كظهير أيمن تحت قيادة ساوثجيت في ظل تفضيل المدرب ريس جيمس أو كايل ووكر أو كيران تريبيير.

لكن اللاعب (25 عاما) قدم أداء جيدا منذ انتقاله إلى مركز خط الوسط في المنتخب هذا العام ولعب دورا متميزا في فوزه 4-صفر على مالطا في يونيو الماضي.

وقال ألكسندر-أرنولد للصحفيين "أرى فرصة للعب في بطولة أوروبا وهي فرصة أود اغتنامها... كل مباراة من الآن حتى نهاية الموسم الهدف منها هو حجز مكان للمشاركة في بطولة أوروبا".

وأضاف "قدمت أفضل أداء لي بقميص إنجلترا في مباراة مالطا. تحدثت إلى المدرب قبل المعسكر التدريبي للمباراة وقال إنه من الممكن أن تكون هناك فرصة محتملة في خط الوسط. سماع هذه الكلمات أوقد شيئا بداخلي.

"كانت هناك فرصة للمضي قدما واستغلالها. أعتقد أن هذا ما فعلته".

لعب ألكسندر-أرنولد مرارا في مركز مزدوج كلاعب وسط وكظهير مع ليفربول في الأشهر الأخيرة، إذ يصبح ظهيرا صريحا عندما لا يكون فريقه مستحوذا على الكرة ولكنه ينتقل إلى خط الوسط عندما يهاجم ليفربول.

وقال ساوثجيت إن ألكسندر-أرنولد يتمتع بالقدرات الفنية المطلوبة للتألق في خط الوسط.

وأشار المدرب "عندما جربنا الأمر من قبل، لم يكن يقوم به بانتظام في ناديه، لذلك كان التحول بطريقة صحيحة أكثر صعوبة قليلا."

وأضاف "الآن هو يلعب في هذين المركزين بانتظام أكبر في ليفربول، وهذا يعني أن الأمر بات أقل غرابة عندما يستلم الكرة في تلك المناطق الضيقة. لا يزال يتعلم بعض هذه الأمور في مركزه وهو ما يفعله بعض لاعبي خط الوسط الآخرين لدينا".

وتواجه إنجلترا، التي تأهلت بالفعل لنهائيات بطولة أوروبا 2024 مالطا في المجموعة الثالثة باستاد ويمبلي اللندني اليوم الجمعة قبل أن تتوجه لمواجهة مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل.



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