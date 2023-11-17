فرضت العقوبات عليه بعد تحقيق شامل ..إيقاف سيمبسون لاعب كارديف السابق بسبب سلوك عنصري

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية إنه عاقب المدافع جاك سيمبسون لاعب نادي كارديف سيتي السابق بالإيقاف لست مباريات إلى جانب غرامة مالية بعد اعترافه بتوجيه عبارات عنصرية إلى أحد زملائه في الفريق.

وقعت هذه الأحداث خلال جولة كارديف سيتي في البرتغال قبل انطلاق الموسم الحالي.

وغادر سيمبسون لاعب جلاسجو رينجرز السابق فريق كارديف سيتي في أغسطس الماضي وظل لاعبا حرا حتى الآن.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان إنه فرض أيضا غرامة مالية على سيمبسون تبلغ قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني (9932 دولارا) وسيخضع اللاعب لدورة تثقيفية.

وجاء في البيان أيضا "أقر جاك سيمبسون بالتهم التي وجهت إليه وفرضت العقوبات عليه بعد التحقيق معه."

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