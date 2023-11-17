مدرب كوريا الجنوبية كلينسمان سعيد بأداء المبدع لي كانج صانع لعب باريس سان جيرمان

المصدر: رويترز

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أبدى يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية إعجابه الشديد بمهارات وقدرات صانع لعب باريس سان جيرمان لي كانج-إن خلال مباراة المنتخب في بداية مسيرته بالمجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي انتهت بالفوز 5-صفر على سنغافورة أمس الخميس.

وعانت سنغافورة خلال معظم فترات المباراة أمام المنتخب صاحب الضيافة الذي يضم في صفوفه نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز سون هيونج-إن وهوانج هي-تشان بالإضافة إلى لي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كلينسمان قوله للصحفيين "عندما تخوض مباريات ضد فرق تلعب ضدك بطريقة دفاعية جدا، فإنك تحتاج إلى الإبداع".

وأضاف "تحتاج إلى لاعبين يمكنهم تمرير الكرات العرضية والركض إلى داخل منطقة الجزاء والتمريرات السريعة والإيقاع السريع وتوجيه الكرة إن أمكن خلف الخط الخلفي (للمنافس) إذا كانت هناك مساحة صغيرة.

"يستطيع كانج-إن لعب هذه الكرات. يمكنه التسجيل بنفسه. تطور كانج-إن خلال الأشهر الستة الماضية أسعدنا كمدربين".

سجل لي هدفا في وقت متأخر من المباراة ليضفي لمسة جمالية على النتيجة بعد الأهداف السابقة التي سجلها تشو جيو-سونج وهوانج وسون بالإضافة إلى ركلة جزاء من هوانج أوي-جو.

كما أبدى مهاجم ومدرب منتخب ألمانيا السابق كلينسمان إعجابه بعودة لي لمساعدة فريقه دفاعيا.

وأضاف كلينسمان الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا "نحن المدربين نحاول تعليمه أن الأمور تسير دائما في الاتجاهين، ولويس إنريكي في باريس سان جيرمان يقوم بالشيء ذاته.

"من الرائع أن تحظى كرة القدم في كوريا الجنوبية والمنتخب الوطني بلاعب مثله لتسير في طريق الارتقاء إلى مستوى جديد تماما".

وشق سون طريقه وتجاوز دفاع سنغافورة المتكتل وأرسل تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

واحتاج قائد كوريا الجنوبية إلى تلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته اليمنى في أواخر الشوط الثاني، لكنه أكمل المباراة وسارع إلى طمأنة جماهير توتنهام هوتسبير.

وقال سون "أنا بخير... لست الوحيد الذي يتألم هناك. جميع اللاعبين يعانون من بعض الكدمات والرضوض".

وستلتقي كوريا الجنوبية التي تسعى للتأهل للنهائيات العالمية للمرة 11 على التوالي مع الصين في شينتشين في الجولة الثانية من التصفيات الثلاثاء المقبل.

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