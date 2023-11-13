إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على فروزينوني بثنائية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد إنتر ميلان صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه فروزينوني الأحد بفضل تسديدة بعيدة المدى من فيدريكو ديماركو وركلة جزاء نفذذها هاكان شالهان أوغلو.

وافتتح إنتر التسجيل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما ارسل ديماركو كرة ساقطة وهو بالقرب من خط الوسط مستغلا خروج ستيفانو توراتي حارس فروزينوني عن مرماه لتمر الكرة من فوق الأخير نحو الشباك.

وسجل شالهان أوغلو ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني ليضاعف تقدم إنتر بعد اقدام إيلاريو مونتيريسي على عرقلة ماركوس تورام.

واعاد الفوز إنتر إلى صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة متفوقا بنقطتين على يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فروزينوني المركز 12 برصيد 15 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز