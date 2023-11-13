أتلتيكو مدريد يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على فياريال بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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قلب أتلتيكو مدريد تأخره أمام ضيفه فياريال بهدف إلى فوز 3 /1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان فياريال البادئ بالتسجيل عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 20، قبل أن يدرك أتلتيكو التعادل عن طريق أكسيل فيستل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 80 سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، قبل أن يكمل صامويل لينو الثلاثية في الدقيقة 85.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فياريال عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.





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