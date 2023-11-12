ثلاثية مبابي في ستاد رانس تدفع سان جيرمان نحو قمة دوري فرنسا

المصدر: رويترز

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سجل كيليان مبابي ثلاثية ليقود باريس سان جيرمان لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ستاد رانس صاحب المركز الرابع .

ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس الذي تعادل بدون أهداف مع مونبلييه يوم الجمعة الماضي.

وسجل مبابي هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق، حيث تلقى تمريرة عرضية وهو غير مراقب عند القائم البعيد ليسدد بهدوء باتجاه الزاوية السفلى للمرمى.

واعتقد رانس أنه أدرك التعادل بعد دقائق عندما حول جونيا إيتو كرة عرضية في الشباك، لكن مساعد الحكم اشار لوجود تسلل.

وضاعف مبابي النتيجة للضيوف في الدقيقة 59، حيث راوغ رقيبه ليسكن الكرة الشباك عند القائم البعيد اثر تمريرة عرضية منخفضة.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، سجل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما هدفه الثالث بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ويعتقد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن مبابي كان بإمكانه تقديم أداء أفضل.

وقال "كيليان كان الأفضل من حيث الأهداف. لكن أعتقد أنه لا يزال هناك مجال للتحسن (على صعيد ادائه)، ولا يزال بإمكاننا أن نطلب المزيد من أفضل لاعبينا".

واستمتع ستاد رانس بفترات جيدة من الاستحواذ وصنع الفرص لكنه لم يتمكن من التفوق على حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.

وتصدى الحارس الإيطالي لمحاولة من أمير ريتشاردسون من مسافة قريبة وأنقذ ضربة رأس من جوزيف أوكومو بعد وقت قصير على بداية الشوط الثاني.

وقال لويس إنريكي "أنا سعيد للغاية. كانت مباراة صعبة بحق.

"جيجيو (دوناروما) أنقذنا عدة مرات، ولكن أعتقد أننا نستحق الفوز.

"عانينا، لكننا كنا في حالة تحفز ودافعنا بشكل جيد عندما كنا بحاجة إلى ذلك"

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