غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: تشيلسي سينافس على الألقاب قريبا

المصدر: د ب أ

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قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتوقع عودة تشيلسي إلى المنافسة على الألقاب من جديد في المستقبل القريب.

وكان تشيلسي قد توج آخر مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 / 2017، وهو أول موسم لغوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

ومنذ ذلك الوقت، فرض مانشستر سيتي هيمنته بشكل كبير في الدوري الإنجليزي حيث توج باللقب في خمسة من المواسم الستة الماضية.

وانتزع تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021 بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي، لكن النادي اللندني شهد الكثير من الاضطرابات منذ ذلك الوقت، ويحتل الآن المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا، الذي يعد مانشستر سيتي للمباراة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي غدا الأحد في الدوري :"تشيلسي يظل واحدا من أهم الفرق في إنجلترا."

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"صحيح أنه لم يكن قريبا من الفوز بالدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة، لكنه لا يزال واحدا من أقوى الفرق، ولا شك في ذلك."

وتابع :"رأيت في المباريات الماضية أنه فريق متوهج ، لديه روح جيدة، ويحظى بالتنافسية، لديه نمط جيد ويتمتع بجودة عالية."

وبشأن مباراة الغد ، أضاف غوارديولا :"هي واحدة من أصعب مبارياتنا في الموسم،و عاجلا أو آجلا، سيعود تشيلسي للمنافسة على الألقاب، وأتوقع ذلك قريبا."

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