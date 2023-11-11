المدافع الإسباني بابلو مافيو لاعب مايوركا ضمن تشكيلة الأرجنتين لتصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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لأول مرة ضمت الأرجنتين المدافع الإسباني بابلو مافيو لاعب مايوركا إلى تشكيلة منتخبها الجديدة الليلة الماضية استعدادا لمواجهة منتخبي أوروجواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وإلى جانب مافيو (26 عاما) الذي تحمل والدته الجنسية الأرجنتينية، انضم إلى المنتخب الأرجنتيني لأول مرة أيضا الظهير الأيسر فرانسيسكو أورتيجا لاعب أولمبياكوس اليوناني قبل مباراة الأرجنتين المقبلة على أرضها الخميس القادم في مواجهة أوروجواي.

وسيحل منتخب الأرجنتين ضيفا على نظيره البرازيلي بعد ذلك بخمسة أيام.

ويقود ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات منتخب الأرجنتين بطل العالم الذي عاد إليه المهاجم أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي بعد غيابه عن جولة التصفيات العالمية السابقة في الشهر الماضي.

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة بعد مسيرة مثالية في أربع مباريات.

وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد سبع نقاط متساوية مع البرازيل صاحبة المركز الثالث وفنزويلا الرابعة في الترتيب.

وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو التالي:

حراسة المرمى..

خوان موسو (أتلانتا) وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا) والتر بينيتيز (أيندهوفن) وفرانكو أرماني (ريفر بليت).

الدفاع..

جونزالو مونتيل (نوتنجهام فورست) وبابلو مافيو (مايوركا) وناويل مولينا (أتلتيكو مدريد) وجيرمان بيتسيلا (ريال بيتيس) وكريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) ولوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا)ونيكولاس أوتامندي (بنفيكا) وماركوس أكونا (إشبيلية) وفرانسيسكو أورتيجا (أولمبياكوس) ونيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون).

خط الوسط..

لياندرو باريديس (روما) ورودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد) وجويدو رودريجيز (ريال بيتيس) وإنزو فرنانديز (تشيلسي) وإيزكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام هوتسبير) وأليكسيس ماك أليستر (ليفربول).

الهجوم..

باولو ديبالا (روما) وأنخيل دي ماريا (بنفيكا) وليونيل ميسي (إنتر ميامي) وخوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) ونيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) ولوكاس أوكامبوس (إشبيلية).

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