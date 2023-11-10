معيداً ذكريات اسطورية بقميص برشلونة.. هاتريك سواريز يعبر بجريميو إلى بر الأمان في الدوري البرازيلي

المصدر: د ب أ

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سجل النجم الأوروجوياني لويس سواريز ثلاثية (هاتريك) قاد بها جريميو إلى فوز مثير على مضيفه بوتافوجو 4 / 3 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب كويابا على باهيا 3 / صفر وسانتوس على جوياس 1 / صفر وتعادل كورينثيانز مع أتلتيكو مينيرو 1 / 1 .

وتقدم بوتافوجو بهدف سجله دييجو كوستا في الدقيقة السادسة ثم تعادل جريميو بهدف للاعب إيفرتون في الدقيقة التاسعة.

بعدها تقدم بوتافوجو بهدفين سجلهما جوزيه أنطونيو دوس سانتوس ومارلون فريتاس في الدقيقتين 29 و46 ، لكن جريميو حسم المباراة لصالحه بثلاثية لويس سواريز في الدقائق 50 و54 و69 .

ورفع جريميو رصيده إلى 59 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف بالميراس وبوتافوجو.

وتغلب كويابا على باهيا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ديفيرسون بروم سيلفا وايسيدرو بيتا ورونالد في الدقائق 22 و77 و90 ، وجاء هدف ديفيرسون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد طرد كاميلو كانديدا من صفوف باهيا.

ورفع كويابا رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد باهيا عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وحقق سانتوس فوزا صعبا أمام جوياس وتغلب عليه بهدف وحيد سجله خوليو فورش قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ورفع سانتوس رصيده بذلك إلى 41 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد جوياس عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر.

بينما تعادل أتلتيكو مينيرو مع كورينثيانز 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس مقابل 41 نقطة لكورينثيانز في المركز الثالث عشر.

وتقدم كورينثيانز بهدف للاعب أنخيل روميو في الدقيقة 23 ثم تعادل أتلتيكو مينيرو عن طريق باولينهو في الدقيقة 67 .

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