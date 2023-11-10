كأس أمم أفريقيا تهدد مسيرة باير ليفركوزن في الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

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كشف تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن الفريق قد يفتقد جهود خمسة من لاعبيه في شهري يناير وفبراير المقبلين بسبب كاس أمم أفريقيا.

وقال ألونسو اليوم بعد فوز ليفركوزن على مضيفه كاراباج اجدام 1 / صفر أمس الخميس في الدوري الأوروبي :"هناك قلق كبير بشأن شهري يناير و فبراير حيث ربما نفتقد جهود خمسة لاعبين. هذه حقيقة وعلينا تقبلها."

وأضاف أنه سعيد من أجل اللاعبين، ولكن بالنسبة له كمدرب، تشكل حالات الغياب المحتملة ضعفا كبيرا.

واستدعي لاعب الجناح ناثان طلا إلى قائمة المنتخب النيجيري للمرة الأولى استعدادا لفترة التوقف الدولي المقبلة، كما يحتمل أن تشهد كأس الأمم الأفريقية المقبلة مشاركة المهاجم فيكتور بونيفاس (نيجيريا) والمدافعين إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) وأوديلون كوسونو (كوت ديفوار) وأمين عدلي (المغرب).

وتجدر الإشارة إلى أن بونيفاس وتابسوبا وكوسونو ضمن اللاعبين الذين يشاركون في التشكيل الأساسي بانتظام تحت قيادة ألونسو.

وتنطلق كأس الأمم الأفريقية في 13 يناير 2024، بعد يوم واحد من استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد الأجازة الشتوية، وتختتم في 11 فبراير.

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