مستوحاة من قط الرمال.. السعودية تطلق تميمة كأس العالم للأندية 2023

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المستوحاة من "قط الرمال".

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر 2023.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل "إكس" مساء الاثنين: "رحبوا بهداف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال .. هلا بالأبطال".

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التغريدة صورة التميمة المستوحاة من قط الرمال.

وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهي اتحاد جدة السعودي (المنظم) مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا وليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف" وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وفلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

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