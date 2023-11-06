أسطورة كرة القدم الأمريكية رابينو على بعد خطوة من إنجاز تاريخي

المصدر: د ب أ

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أصبحت أسطورة كرة القدم الأمريكية ميجان رابينو أمام فرصة ذهبية لإنهاء مسيرتها الحافلة بإحراز لقب بطولة، بعد صعود فريقها او ال ريجن إلى نهائي الدوري الأمريكي للسيدات عبر الفوز على سان دييجو 1 /صفر فجر الاثنين في المربع الذهبي.

وسجلت فيرونيكا لاتسكو هدف الحسم لفريق او ال ريجن بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني عبر تصويبة قوية.

ويلتقي او ال ريجن في النهائي يوم السبت المقبل مع نيو جوثام الذي تغلب على بورتلاند ثورنز 1 /صفر.

ولم يسبق لرابينو الفوز بلقب بطولة كبرى على مستوى الأندية، رغم إنجازاتها الحافلة في ملاعب كرة القدم حيث توجت بلقب كأس العالم مع منتخب أمريكا مرتين في 2015 و2019 والميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 والميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

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