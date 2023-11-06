جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يشيد بمنافسات النسخة الأولي لبطولة دوري السوبر الإفريقي

المصدر: د ب أ

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أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالنسخة الأولي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بشبكة "انستجرام" لتبادل الصور اليوم الاثنين: " لقد كانت البطولة الأفريقية الجديدة لكرة القدم مشهداً رائعاً، فمباراه الذهاب للدور النهائي لم تكن مختلفة عن باقي المباريات الرائعه للبطولة".

وأضاف:" أود أيضاً أن أشكر منظمي الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومنظمي بطولة دوري السوبر الافريقي على إقامة هذه المنافسة الرائعة، التي ستساهم في التنمية المستدامة والشمول المالي عبر القارة الأفريقية".

وفاز الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز الجنوب أفريقي 2 /1 في مباراة الذهاب للدور النهائي، والتي أقيمت أمس الأحد بالمغرب فيما ستقام مواجهة الإياب الأحد المقبل في بريتوريا.

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