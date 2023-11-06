الهلال يعبر مومباي بهدفي ديلجادو وميتروفيتش في دوري أبطال آسيا

المصدر: د ب أ

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فاز نادي الهلال السعودي على مضيفه مومباي سيتي الهندي 2 /صفر اليوم الاثنين على ستاد دي واي باتيل في مومباي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وتقدم البرازيلي ميشيل ديلجادو بهدف للهلال في الدقيقة 62 ثم أضاف الصربي الكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأكمل مومباي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع ميهتاب سينج في الدقيقة 55 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً، فوز نافباهور الأوزبكي على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني 3/ 1 على ستاد آزادي في طهران.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام نافباهور، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران، في حين بقي رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.

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