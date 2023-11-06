شكوك حول مشاركة هالاند أمام يانج بويز مع سعي مانشستر سيتي للتأهل لدور 16

المصدر: رويترز

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سيتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الأدوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات حال فوزه على يانج بويز غدا الثلاثاء لكن قد يتعين عليه القيام بذلك بدون إرلينج هالاند.

وأصيب ماكينة التهديف النرويجية بالتواء في الكاحل خلال مباراة انتهت بفوز ساحق 6-1 على بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز وهناك شكوك حول مشاركته في المواجهة أمام النادي السويسري بالمجموعة السابعة.

ومن المرجح أيضا أن يكون التعادل كافيا لسيتي لضمان إنهاء المجموعة في أول مركزين لكن المدرب بيب جوارديولا لن يغير تشكيلته كثيرا حتى يضمن المركز الأول.

ومع ذلك، قد يفضل عدم المخاطرة بالدفع بهالاند مع ترقب المباراة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وقال جوارديولا للصحفيين "لقد تدرب بعد ظهر اليوم لذا لا أعرف. سنتحدث مع الأطباء.

"أبلغني أمس بأنه يشعر بتحسن كبير، لكنني لا أعرف.

"سأستمع إليه، إذا قال إنني جاهز ولا أشعر بأي ألم فسأفكر في السماح له باللعب. من الثلاثاء إلى الأحد، هناك الكثير من المباريات المقبلة.

"في الوقت الحالي، إذا لم يكن إرلينج جاهزا، فسيلعب خوليان (ألفاريز)".

وإذا تجنب سيتي التعثر أمام يانج بويز، الذي تغلب عليه خارج أرضه 3-1 الشهر الماضي، فإن ذلك يعني أن جوارديولا لم يخسر في 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ليحطم رقمه السابق مع برشلونة بين عامي 2011 و2012.

ومانشستر يونايتد هو الوحيد الذي حقق سلسلة أطول من دون هزيمة بين الفرق الإنجليزية في تاريخ كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا عندما حقق 25 مباراة دون هزيمة في الفترة من 2007 إلى 2009.

وردا على سؤال بشأن ثبات مستوى فريقه قال جوارديولا "إنه أمر لا يصدق. غدا سنحاول حسم الأمور والتأهل لشهر فبراير والمرحلة المقبلة. سنحاول إنهاء المجموعة في المركز الأول. هذا أفضل بالتأكيد".

وحقق سيتي العلامة الكاملة بتسع نقاط بينما منافسه الوحيد في المجموعة هو رازن بال شبورت لايبزيج برصيد ست نقاط.

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