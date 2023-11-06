ريال مدريد يتعادل مع رايو فايكانو ويبقي جيرونا على قمة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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عاد ريال مدريد لإهدار النقاط من جديد، وفشل في استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، التي اعتلاها جيرونا.

وتعادل ريال مدريد بدون أهداف مع ضيفه رايو فايكانو، مساء الأحد، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعجز نجوم ريال مدريد عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم طوال شوطي المباراة إلى أهداف، بعدما تباروا في إهدارها على مدار الـ90 دقيقة، ليفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.

ويأتي هذا التعادل، ليفسد احتفالات الريال بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة بهدفين لهدف في المرحلة الماضية للمسابقة، ليبتعد الفريق الملكي عن نظيره الكتالوني، صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يفشل خلالها الريال في تحقيق الفوز على ملعب (سانتياجو برنابيو)، معقل الفريق الأبيض، ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبذلك، أصبح في جعبة الريال، الذي تعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، 29 نقطة، ليظل في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا.

في المقابل، ارتفع رصيد رايو فايكانو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب الريال، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، وسط تراجع دفاعي من جانب لاعبي رايو فايكانو.

وأضاع الريال أول فرصة محققة في اللقاء في الدقيقة الخامسة عن طريق فيديريكو فالفيردي، الذي استخلص الكرة من دفاع فايكانو، لينفرد بالمرمى، لكنه سدد برعونة في جسد المقدوني ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى الضيوف، وتذهب لركنية لم تسفر عن شيء.

واصل الريال استحواذه على الكرة، وأضاع خوسيلو فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 24، حينما تابع ركلة ركنية من الجانب الأيسر، نفذها لوكا مودريتش، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

أسرع الريال من إيقاعه، وسدد خوسيلو كرة زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 26، مرت بمحاذاة القائم الأيمن، أعقبها تمريرة بينية رائعة من جود بيلينجهام إلى فرانسيسكو جارسيا، الذي سدد من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة فوق العارضة في الدقيقة 31.

وقاد ديفيد ألابا هجمة عنترية للريال، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب في الدقيقة 33، قبل أن يسدد من خارج المنطقة، واضعا الكرة فوق العارضة.

وأهدر خوسيلو فرصة أخرى محققة في الدقيقة 38، عندما تسلم كرة عرضية زاحفة من الجهة اليسرى عبر فينيسيوس جونيور، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن حارس فايكانو أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية لم تستغل.

وتهيأت الكرة أمام بيلينجهام داخل المنطقة في الدقيقة 42، ليراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد من داخل المنطقة تصويبة غير منضبطة ذهبت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب الريال، ومرر موريتش كرة عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 47، لكن الكرة مرت من أمام فينيسيوس، المتواجد أمام المرمى مباشرة.

وسقط فينيسيوس داخل منطقة جزاء رايو فايكانو في الدقيقة 50، ليطالب لاعبو الريال بالحصول على ركلة جزاء، لكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

وأطلق فالفيردي قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 53، لكن حارس فايكانو كان في الموعد، قبل أن يسدد خوسيلو ضربة رأس من متابعة لعرضية من جانب اللاعب الأوروجواياني في الدقيقة 55، مرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد فينيسيوس من خارج المنطقة جهة اليمين في الدقيقة 58، غير أن الكرة أخطأت المرمى، قبل أن يحرز اللاعب البرازيلي هدفا في الدقيقة 65، لكن سرعان ما تم إلغائه بداعي وقوع خوسيلو في مصيدة التسلل، قبل أن يمرر الكرة إليه.

وكاد رودريجو أن يفتتح التسجيل للريال بعد نزوله لأرض الملعب مباشرة، حينما سدد من داخل المنطقة في الدقيقة 71، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل.

شدد الريال من هجماته خلال الدقائق التالية، لكن افتقدت محاولاته للمسة الأخيرة.

وكاد رودريجو أن يخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن بواسطة داني كارفخال، ليسدد الكرة بـ(عقب القدم)، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، لتصل لأحضان ديميتريفسكي، وينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.



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