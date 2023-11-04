شقيقة فيجمان طالبتها بالتتويج ببطولة أمم أوروبا للسيدات قبل وفاتها

المصدر: د ب أ

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كشفت سارينا فيجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات لكرة القدم، أن شقيقتها طلبت منها الفوز ببطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإنجليزي قبل وفاتها بسبب مرضها بالسرطان قبل انطلاق البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مدربة المنتخب الإنجليزي حصلت على بعض الوقت بعيدا عن الاستعدادات الصيف الماضي لتتواجد في منزلها بهولندا مع ديانا.

وعقب الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية، قبلت فيجمان سوارا كان يخص شقيقتها الكبرى.

وقالت فيجمان لصحيفة "ذا تايمز" :" كانت أكثر لحظة محزنة في حياتي- كانت صديقتي المفضلة. في اليورو تضع هذا الأمر جانبا، وبعدها، تتأثر قليلا".

وأضافت :"طلبت مني الحصول على هذه الجائزة، وقمت بهذا. كنت مازلت هادئة، ولم تغمرني المشاعر. الشيء الوحيد الذي شعرت به هو الارتباط العميق مع شقيقتي".

وأردفت :"قالت إنها ستجلس بجوار القائم أو على العارضة. ستساعد قليلا. لذلك كانت موجودة طوال الوقت.

وتم تشخيص ديانا بإصابتها بسرطان المبيض في صيف 2021 وتوفت قبل ثلاثة أسابيع من بداية يورو 2022.

نجاح فيجمان مع منتخب السيدات، بما في ذلك الوصول لنهائي كأس العالم هذا الصيف، أدى لوجود تكهنات بأنها من الممكن أن تخلف جاريث ساوثجيت في تدريب منتخب الرجال.

وعن هذه التكهنات ، قالت :"هل ستكون سيدة قادرة على تدريب الرجال؟ بالطبع. ولكن ليس لدي هدف بأنني أريد أن أدرب الرجال".

وأردفت :"كمدربة لمنتخب الرجال كل خطوة تتخذها، يتم مشاهدتك فيها ويتم تقييمك والحكم عليك، وفي بعض الأحيان أتساءل : ما مدى المتعة في ذلك؟"

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