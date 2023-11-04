دان أشوورث مدير الرياضة في نيوكاسل يونايتد: نيوكاسل يحقق في مخالفات تونالي

المصدر: رويترز

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قال دان أشوورث مدير الرياضة في نيوكاسل يونايتد المنافس في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم إن المخالفات التي ارتكبها لاعب فريقه ساندرو تونالي فاجأت النادي وأكد أن نيوكاسل يجري تحقيقا داخليا بشأن انتقال لاعب الوسط الإيطالي.

وبسبب مخالفات تتعلق بقواعد المراهنات في إيطاليا عاقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اللاعب الدولي (23 عاما) الشهر الماضي بالإيقاف 18 شهرا سيتم استبدال ثمانية أشهر منها بدورات علاجية بعد التوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه وافق على طلب الاتحاد الإيطالي بتطبيق إيقاف اللاعب على مستوى العالم.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل قادما من ميلان الإيطالي في يوليو الماضي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 70 مليون يورو (74 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي بالنسبة للاعب إيطالي.

وسيغيب تونالي عن اللعب بقية الموسم كما أنه لن يشارك في بطولة أوروبا 2024 حال تأهل إيطاليا.

وقال أشوورث لوسائل إعلام بريطانية "كانت صدمة ثقيلة ومفاجأة كبيرة. التعامل معها كان شيئا جديدا علينا... أولا وقبل كل شيء تونالي بشر. كلنا في هذه الغرفة فعلنا أشياء لم يكن يتوجب علينا القيام بها أو أشياء نندم عليها".

وأضاف "كان التعاقد معه صفقة كبيرة بالنسبة لنا. (صفقة) لم نتوقعها. فلننظر إلى أنفسنا. هل كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل؟ هل كان بإمكاننا أن نعرف؟ هل كان ينبغي أن نعرف؟ ومع مراجعة الإجراءات التي نقوم بها أرى أنني أقوم بعملي منذ 16 عاما ولم أتعرض لمثل هذا الموقف من قبل".

وردا على سؤال حول وجود فرصة لميلان لمعرفة هذا الأمر خلال التعاقد مع تونالي قال أشوورث "بالنسبة لي من الصعب حقا معرفة ما تفعله الأندية الأخرى أو ما لا تعرفه.

"كل ما يمكننا فعله هو مراقبة تحقيقاتنا وإجراءاتنا الداخلية. إنه سؤال يصعب علي الإجابة عليه، أنا لا أعرف وحسب".

وقال وكيل أعمال تونالي الشهر الماضي إن اللاعب كان يعاني من إدمان القمار.

وأشار أشوورث إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على علم بما يحدث وأن النادي يتعاون.

وتابع قائلا "لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل فيما يتعلق بتطبيق الاتحاد الإنجليزي إيقافا إضافيا، يمكنني فقط التعامل مع الحاضر والحقائق".

ويستضيف نيوكاسل صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز فريق أرسنال اليوم السبت ثم يتوجه إلى ألمانيا لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وقال أشوورث إن نيوكاسل "سيرحب" بميلان عندما يستضيفه في دوري أبطال أوروبا في ملعب سانت جيمس بارك في ديسمبر كانون الأول المقبل.

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