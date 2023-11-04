باريس سان جيرمان يهزم مونبيليه بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتاً

المصدر: د ب أ

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ارتقى باريس سان جيرمان لصدارة ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا، وذلك عقب فوزه على ضيفه مونبيليه 3 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن نيس صاحب المركز الثاني والذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه رين.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونبيليه عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة عن طريق لي كانج إن، قبل أن يضيف وارن زائير إيمري الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 66 سجل فيتينيا الهدف الثالث لباريس.

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