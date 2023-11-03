توخيل يحث لاعبي بايرن على إظهار ردة الفعل أمام دورتموند بعد الخروج من كأس ألمانيا

المصدر: د ب أ

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يريد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن يظهر لاعبيه ردة فعل بعد الخروج من كأس ألمانيا بشكل محرج إثر الخسارة أمام ساربروكن، الناشط بالدرجة الثالثة، وذلك عندما يحل الفريق ضيفا على بوروسيا دورتموند غدا السبت.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الجمعة :"من الضروري أن نقدم أقصى ما عندنا وأن نكون متيقظين. أعتقد أن لدينا الجودة المطلوبة، والأداء الجيد والروح للفوز في دورتموند".

وأضاف :"سنذهب إلى هناك بهدف حصد النقاط الثلاثة كاملة".

وأردف :"إنها مباراة كبيرة في ألمانيا. وكبيرة بالنسبة لنا لنظهر ردة فعل بعد الخروج من كأس ألمانيا".

وأشار المدير الفني إلى أن الخسارة في الكأس تنتهك القاعدة الأساسية لبايرن ولكن "الخسارة مجرد جزء من الرياضة".

وأكد :"لا يوجد سبب لكي نفقد الأمل. نحن نقدم مباريات جيدة في الدوري الألماني (بوندسليجا) ولدينا ثقة شاملة في فريقنا القوي".

وودع بايرن ميونخ كأس ألمانيا من الدور الثاني للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام بعد الخسارة 2 / 1 في الوقت بدل الضائع امام ساربروكن أمس الأول الأربعاء.

يذكر أن بايرن ميونخ وصل لنهائي كأس ألمانيا في عام 2020 عندما فاز بلقبه العشرين في البطولة.

وفي البوندسليجا، لم يخسر بايرن ميونخ، الفائز باللقب في آخر 11 موسما، في تسع مباريات أمام دورتموند، وكانت آخر خسارة قبل خمسة أعوام.

ولم يخسر الفريقان في الدوري هذا الموسم، ويدخل بايرن مباراة الغد في المركز الثاني، خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع.

وهذه هي أول مواجهة تجمع بين الفريقين منذ أن توج بايرن ميونخ بلقب دوري الموسم الماضي، متفوقا على دورتموند بشكل درامي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويعود هاري كين للتشكيل الأساسي لبايرن ميونخ بعد أن تم إراحته أمام ساربروكن، ولكن ماتيس دي لخيت تعرض لإصابة في الركبة وسيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، فيما يغيب جوشوا كيميتش عن مواجهة دورتموند بسبب الإيقاف.

ويتوقع أن يكون ليون جوريتسكا أو دايوت أوباميكانو حلا لأزمة قلب الدفاع في الفريق ولكنهما عادا لتوهما من الإصابة.

وقال توخيل :"إذا لم يكن أوباميكانو قادرا على اللعب، سيلعب ليون، إذا لم يكن ليون قادرا على اللعب سيلعب أوباميكانو. يجب أن ننتظر ونرى".

وأضاف :"بغض النظر عن أهمية المباراة، يجب أن نفكر بشأن الموسم ككل. يجب أن نكون أذكياء وأن نفكر في كل شيء. سنتخذ القرار في وقت متأخر".

وحث توماس مولر زملائه بالعودة للانتصارات بعد الخسارة في الكأس.

وقال مولر :" نسافر إلى دورتموند للفوز. رغم أننا نعلم أن المخاطر تكون أعلى من أي ملعب آخر بالبوندسليجا".

وأضاف :"مداواة الجراح أمر جيد ليوم واحد وضرورية لفهم كل التداعيات. ولكن يجب أن نمضي قدما. مباراة السبت مهمة للغاية".

وأكد :"مباراة الكلاسيكو أمام دورتموند دائما ما تكون أكبر مباراة في مسيرتي بالبوندسليجا. حيث أنها تحظى باهتمام كبير ليس فقط في ألمانيا ولكن عالميا".

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