بعد عشرة أيام من التفكير.. ساكو يرحل عن مونبلييه بعد واقعة مركز التدريب

المصدر: رويترز

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قال المدافع الفرنسي مامادو ساكو أمس الخميس إنه رحل عن ناديه مونبلييه المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد واقعة في مركز التدريب الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مشادة وقعت بين قلب دفاع باريس سان جيرمان وليفربول السابق البالغ من العمر 33 عاما والمدرب ميشيل دير زاكاريان.

وانتقل ساكو، الذي شارك في 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إلى مونبلييه قادما من كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2021.

وقال ساكو عبر تطبيق إنستجرام "علينا معرفة كيفية الرحيل حينما يغيب الاحترام.

"عقب الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي في مركز التدريب والتي أتنصل من المسؤولية عنها تماما قررت... إنهاء مسيرتي مع مونبلييه".

وقال مونبلييه إن الطرفين قررا إنهاء العقد بعد عشرة أيام من التفكير.

وذكر النادي الفرنسي في بيان "نشأت حالة من الجدل الإعلامي على مدى 10 أيام حول النادي بشأن "صدام" بين ميشيل دير زاكاريان ومامادو ساكو.

"خلافا لما قيل ونقل، لم يتم إبعاد مامادو ساكو احترازيا".

وعقب خلافات بين ساكو والجهاز الفني في ليفربول في 2016 استُبعد اللاعب من الفريق الأول وأعيد إلى إنجلترا من جولة تحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة لأسباب انضباطية.

ويحل مونبلييه صاحب المركز 11 في الدوري الفرنسي ضيفا على باريس سان جيرمان فريق المركز الثاني في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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