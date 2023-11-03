صدارة توتنهام على المحك أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.. وأرسنال ومانشستر سيتي يترقبان

المصدر: د ب أ

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ستكون صدارة توتنهام هوتسبير لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على المحك، فيما ستكون الفرصة مواتية أمام مانشستر سيتي وأرسنال لتقاسم القمة - ولو بصورة مؤقتة - عندما تنطلق منافسات المرحلة الـ11 للمسابقة غدا السبت.

ويواجه توتنهام اختبارا حقيقيا، سيثبت من خلاله ما إذا كان قادرا على مواصلة انطلاقته الرائعة في البطولة هذا الموسم، والاستمرار في سباق المنافسة على الصدارة من عدمه، عندما يستضيف تشيلسي يوم الاثنين المقبل في قمة مباريات تلك المرحلة بالبطولة.

في المقابل، يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه بورنموث غدا، ويحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل يونايتد في نفس اليوم، ليصبح الطريق ممهدا أمامهما للتقدم نحو الصدارة، حتى لو لعدة ساعات.

ويتواجد أرسنال ومانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين خلف توتنهام.

وحقق توتنهام انطلاقة رائعة في البطولة هذا الموسم، لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تفاؤلا قبل بداية تلك النسخة من المسابقة، بعدما حقق 8 انتصارات وتعادل في لقاءين خلال مبارياته العشر الأولى بالبطولة، التي لم يتوج بها منذ موسم 1960 / 1961.

ولم يسبق للفريق اللندني أن فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، الذي بدأ موسم 1992 / 1993، غير أنه تحت قيادة مدربه الحالي آنجي بوستيكوجلو، أصبح يطمع في نيل اللقب.

وعقب حصوله على المركز الثامن في ترتيب البطولة الموسم الماضي، ليغيب على إثره عن المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم، وجد توتنهام ضالته في بوستيكوجلو، الذي تعاقد معه في الصيف الماضي.

وخلال المواجهات العشرة الأولى لبوستيكوجلو /58 عاما/، الذي يخوض تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي، حقق المدرب الأسترالي أفضل انطلاقة لأي مدرب بالمسابقة العريقة، بعدما حصل على 26 نقطة مع الفريق بعد مرور 10 مراحل على بداية البطولة، محطما الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم الهولندي جوس هيدينك، الذي حصد 25 نقطة في مبارياته العشر الأولى بالمسابقة.

وحصل بوستيكوجلو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهريأغسطس و سبتمبر الماضيين، كما ترشح للحصول على الجائزة أيضا عن الشهر الماضي.

وفي الديربي اللندني، يرغب توتنهام، الذي يقدم أفضل بداية للموسم في الدوري الإنجليزي منذ عدة سنوات، في استغلال نتائج تشيلسي المهتزة خلال الموسم الحالي.

ويتواجد تشيلسي، الذي يغيب لقب البطولة عن خزائنه منذ موسم 2016 / 2017، في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، وذلك رغم الصفقات العديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واكتفى الفريق الأزرق بتحقيق 3 انتصارات فقط في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، ووجه صدمة جديدة لجماهيره بخسارته الموجعة صفر / 2 أمام ضيفه برينتفورد، في مباراته الأخيرة بالمسابقة.

ويبحث تشيلسي عن انتصاره الثالث على ملعب توتنهام في الدوري الإنجليزي في غضون 4 أعوام تقريبا، غير أن مهمته لن تكون بالسهلة في اللقاء المقبل.

من جانبه، يتطلع مانشستر سيتي لمواصلة تفوقه على ضيفه بورنموث، عندما يلتقي معه على ملعب (الاتحاد)، حيث يبحث فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا عن انتصاره الـ14 على التوالي أمام منافسه في مختلف المسابقات.

وخلال آخر مواجهتين بين الفريقين بالبطولة الموسم الماضي، أحرز مانشستر سيتي 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، وهو ما يعكس الفوارق الكبيرة بين الفريقين، التي تصب في مصلحة الفريق السماوي بطبيعة الحال.

ويخوض مانشستر سيتي المواجهة أمام بورنموث، صاحب المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 6 نقاط، وهو منتشيا بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية للمسابقة، فيما يأمل نجمه النرويجي إيرلينج هالاند في مواصلة هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بجميع البطولات.

وستكون الفرصة مواتية أمام هالاند لتعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عندما يواجه دفاع بورنموث، الذي استقبل 21 هدفا في البطولة حتى الآن، ليصبح ثالث أضعف خط دفاع في المسابقة هذا الموسم، بعد فريقي شيفيلد يونايتد وبيرنلي.

ويتصدر هالاند ترتيب الهدافين حاليا برصيد 11 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجمي ليفربول وتوتنهام على الترتيب.

وتبدو مهمة أرسنال أصعب نسبيا من مانشستر سيتي، حيث يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وتلقى الفريق الملقب بـ(المدفعجية) ضربة موجعة بخروجه من دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أول أمس الأربعاء، عقب خسارته القاسية 1 / 3 أمام مضيفه ويستهام يونايتد.

في المقابل، يتطلع ليفربول، صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة، لمواصلة صحوته حينما يخرج لملاقاة مضيفه لوتون تاون، الوافد الجديد للبطولة، يوم الأحد القادم.

وتعافى فريق المدرب الألماني يورجن كلوب من خسارته أمام توتنهام وتعادله مع برايتون قبل فترة التوقف الدولي الماضية، بعدما تغلب على إيفرتون ونوتينجهام فورست في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة.

أما لوتون تاون، الذي يتواجد في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 5 نقاط، فيبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر، لاسيما وأن اللقاء يقام على ملعبه وأمام جماهيره المتعطشة لتحقيق المفاجأة.

ويسعى مانشستر يونايتد لمداواة جراحه، التي نزفت بشدة في الموسم الحالي، عندما يواجه مضيفه فولهام، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

ويواجه مانشستر يونايتد موسما مخيبا للآمال على الصعيدين المحلي والقاري، حيث يتواجد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه 5 انتصارات مقابل 5 هزائم.

وتضاعفت آلام الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، بعدما فقد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الذي توج به في الموسم الماضي، عقب خسارته المروعة صفر / 3 على يد ضيفه نيوكاسل أول أمس بدور الـ16 للمسابقة.

ويرغب فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج في استعادة اتزانه قبل مواجهته المرتقبة أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، والتي يحتاج خلالها الفريق الإنجليزي لحصد النقاط الثلاث، للتمسك بآماله في الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة القارية، خاصة في ظل تواجده بالمركز الثالث في مجموعته.

وتشهد المرحلة الحادية عشر عدة مواجهات أخرى، حيث يلعب إيفرتون مع ضيفه برايتون غدا، فيما يلتقي بيرنلي مع كريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد مع وولفرهامبتون، وبرينتفورد مع ويستهام يونايتد في نفس اليوم، بينما يواجه نوتينجهام فورست ضيفه أستون فيلا بعد غد.

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