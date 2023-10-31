فوز الإسبانية آيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم ‏

المصدر: د ب أ

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توجت الإسبانية آيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم ‏اليوم ‏ خلال مراسم حفل ‏مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم ‏لعام ‏‏2023.‏

وشهد استفتاء "فرانس فوتبول" منافسة قوية ومثيرة على "الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة في العالم، وذلك في ظل إقامة بطولة كأس العالم للسيدات في منتصف العام الحالي، وما شهدته هذه النسخة المونديالية من إثارة وندية توجها المنتخب الإسباني لصالحه في النهاية بلقب البطولة.

وبعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا وجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي باستفتاء اليويفا نظرا

لفوزها مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي إضافة للإنجاز المونديالي حصدت بونماتي جائزة الكرة الذهبية في حفل "فرانس فوتبول".

وواجهت بونماتي منافسة قوية أيضا من عدة لاعبات سواء من برشلونة أو المنتخب الإسباني علما بعد أن ضمت قائمة المرشحات للجائزة 30 لاعبة.

وكانت من أبرز المنافسات لبونماتي على الجائزة ، أولجا كارمونا لاعبة ريال مدريد والمنتخب الإسباني وألكسندرا بوب ولينا أوبردورف لاعبتي فولفسبورج والمنتخب الألماني وسام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الأسترالي.

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