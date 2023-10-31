مانشستر سيتي يفوز بجائزة فرانس فوتبول لأفضل فريق للرجال

المصدر: د ب أ

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فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل فريق للرجال في العالم ‏اليوم الاثنين خلال مراسم حفل ‏مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم ‏لعام ‏‏2023.‏

وحصد مانشستر سيتي الجائزة بعد موسم استثنائي شهد فوزه بثلاثية تاريخية الموسم الماضي، متمثلة في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كأس ‏الاتحاد الإنجليزي.

وكان سيتي فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، علما بأن هيمن على اللقب خمس مرات في أخر خمس سنوات.

واحتفظ مانشستر سيتي بجائزة أفضل فريق لفرق الرجال بعد ان حصد الجائزة في العام الماضي

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