النرويجي إيرلنج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي يتوج بجائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في العالم ‏

المصدر: د ب أ

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توج النرويجي إيرلنج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة "جيرد مولر"، لأفضل هداف في العالم ‏اليوم خلال مراسم حفل ‏مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم ‏لعام 2023.‏

وسجل هالاند 52 هدفًا خلال 53 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي بجانب تسجيله سبعة أهداف مع المنتخب النرويجي .

تجدر الإشارة إلى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة الإسباني فاز بأول نسختين للجائزة في عامي 2021 و2022.

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