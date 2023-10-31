النرويجي إيرلنج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي يتوج بجائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في العالم
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توج النرويجي إيرلنج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة "جيرد مولر"، لأفضل هداف في العالم اليوم خلال مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.
وسجل هالاند 52 هدفًا خلال 53 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي بجانب تسجيله سبعة أهداف مع المنتخب النرويجي .
تجدر الإشارة إلى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة الإسباني فاز بأول نسختين للجائزة في عامي 2021 و2022.