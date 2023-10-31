النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام هداف ريال مدريد الإسباني يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب

المصدر: د ب أ

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توج النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام هداف ريال مدريد الإسباني بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم اليوم خلال مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.

وتفوق بيلينجهام على ثلاثي برشلونة جافي وبيدري وأليخاندرو فالدي وكذلك على زميله إدواردو كامافينجا وأيضا تفوق على راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ.

وفي طريقه لحصد جائزة كوبا تفوق بيلينجهام أيضا على أنطونيو سيلفا مهاجم بنفيكا وتشافي سيمونز لاعب وسط لايبزج، وإلي واهي لاعب لانس الفرنسي.

وسجل بيلينجهام 14 هدفا وساهم في سبع تمريرات حاسمة خلال 42 مباراة خاضها مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم الماضي، قبل أن يتوهج مع فريقه الجديد ريال مدريد ويحرز 13 هدفا خلال 13 مباراة هذا الموسم

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