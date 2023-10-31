البرازيلي فينيسيوس جونيور ‏ نجم ريال مدريد الإسباني يحصد جائزة سقراط للأعمال الخيرية

المصدر: د ب أ

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حصد البرازيلي فينيسيوس جونيور ‏ نجم ريال مدريد الإسباني جائزة سقراط للأعمال الخيرية اليوم خلال مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم ‏لعام 2023.‏

ويتم منح جائزة الأعمال الخيرية المعروفة بـ"سقراط" للاعبين سابقين أو حاليين ساهموا بشكل واضح في الأعمال الخيرية ودعم المجتمعات حول العالم.

وكان السنغالي ساديو ماني النجم السابق لليفربول الإنجليزي والحالي للنصر السعودي، فاز بالجائزة في العام الماضي في أول نسخة للجائزة.

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