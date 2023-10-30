الدوسري والمعز علي يطمحان لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا لمواصلة تطوير اللعبة في السعودية وقطر

المصدر: رويترز

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يطمح السعودي سالم الدوسري والقطري المعز علي للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا 2022 لتتويج مسيرتيهما والحصول على دفعة كبيرة لمواصلة تطوير اللعبة في بلديهما.

ويتنافس اللاعبان مع المهاجم الأسترالي ماثيو ليكي للفوز بالجائزة والتي سيتم الكشف عن الفائز بها غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الدوسري في مؤتمر صحفي قبل ليلة واحدة على إقامة حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 في الدوحة "الحمد لله على ترشيحي لهذه الجائزة، وفي النهاية سوف أقول مبروك للاعب الذي يحصل على هذه الجائزة المرموقة، وبالتأكيد هذا الترشيح جاء نتيجة العمل الشاق الذي قمنا به، وأشكر زملائي في المنتخب الوطني ونادي الهلال، لأنه لم أكن لأحصل على الترشيح لولا دعمهم".

وساعد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في فوز الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023 إلى جانب بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2022 ونهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وأضاف الدوسري "الفوز بهذه الجائزة سيكون إنجازا لكرة القدم السعودية وهو يتوافق مع طموحاتنا في مواصلة تطوير اللعبة لدينا.

"يجب على اللاعب أن يكون لديه الشغف والطموح وإذا فزت غدا فإن طموحاتي لن تتوقف والفوز سيمنحني الحافز لمواصلة ذات العروض مع النادي والمنتخب الوطني".

من جهته قال المهاجم القطري المعز علي الذي قدم موسما رائعا مع نادي الدحيل ليهيمن الفريق محليا إلى جانب بلوغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 "بالتأكيد ينتابني شعور جيد أن أكون اليوم ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في القارة وهذا يعكس قيمة العمل الذي قمت به أنا وزملائي في المنتخب الوطني والنادي.

"كلاعب كرة قدم لدي طموحات كبيرة على مستوى النادي والمنتخب الوطني لكن نحن في لعبة جماعية وكل شيء يعتمد على العمل الجماعي. "منذ طفولتي كنت أطمح في أن أكون بين أفضل اللاعبين، وكنت أستلهم من اللاعبين الكبار ومن ضمنهم سالم، لتقديم أفضل المستويات، وبالتالي فإن هذا الترشيح يمنحني حافزا كبيرا". واتفق الثنائي على أن أفضل اللحظات لهما الموسم الماضي كانت في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الدوسري "بالتأكيد كانت هناك العديد من اللحظات المهمة في العام الماضي، وكان من ضمنها نجاحي في تسجيل هدف الفوز لمنتخب السعودية خلال المباراة أمام الأرجنتين في كأس العالم، ولكن طموحاتي لا تتوقف على مباراة واحدة".

من جهته كشف المعز علي أن اللحظة الأبرز خلال العام الماضي "كانت بعد العودة من كأس العالم والانضمام إلى النادي حيث اكتسبنا خبرات كبيرة وكنت أعمل على نقل هذه الخبرات إلى الفريق لنحقق ثلاثة ألقاب".

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